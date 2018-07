20 Jugendliche haben an neuem Projekt teilgenommen.

Die Retter der Jugendgruppe Sillian rückten aus © KK/Rotes Kreuz

Ein Betrunkener lag am vergangenen Wochenende auf der Bundesstraße in Sillian. Die Jugendgruppe des Roten Kreuzes rückte – zur Übung – aus. Es war eine spezielle Übung. 20 Jugendliche lernten so den Ablauf eines Nachtdienstes kennen.