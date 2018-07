Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach dem Sturz musste der 17-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden (Sujetfoto) © KLZ/Fuchs

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr war ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad auf einem Radweg in Lienz in östliche Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine unbekannte Radfahrerin in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im Bereich Autohaus Niedertscheider passierte es dann: Der 17-Jährige musste angeblich wegen der Frau ausweichen und kam dabei zu Sturz.

Die bisher unbekannte Radfahrerin erkundigte sich nach dem Befinden des jungen Burschen, dann fuhr sie weiter. Auch der 17-Jährige fuhr selbstständig weiter, musste jedoch aufgrund seines Gesundheitszustandes kurz darauf ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Die Polizei bittet die Frau, sich zu melden, es liegt eine Beschreibung der unbekannten Radfahrerin vor: Sie ist rund 50 Jahre alt und hat rote Haare. Die Polizei sucht auch Zeugen des Unfalles. Sie werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden.