Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

In Österreich wird fieberhaft nach einer Lösung für die Vögele- und OVS-Geschäfte gesucht. Die Sempione Fashion AG, die die Charles-Vögele-Kette im Herbst 2016 gekauft hat, ist pleite und schließt alle Schweizer Filialen. Auch das Österreich-Geschäft hängt mit drin. Es wird alles versucht, um den Bestand der Gesellschaft in Österreich zu sichern, so Sprecherin Saskia Wallner.