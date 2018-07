Facebook

Alles deutet darauf hin, dass in Osttirol die Zahl der Arbeitslosen dreistellig wird © APA/HERBERT NEUBAUER

Der Juni war für das Arbeitsmarktservice (AMS) in Tirol kein einfacher Monat. In der Debatte über die Sozialökonomischen Betriebe gab es Kritik an Anton Kern, dem Geschäftsführer des AMS. Gestern konnte er aber wieder mit positiven Nachrichten in die Öffentlichkeit treten. Der Arbeitsmarkt in Tirol entwickelt sich weiterhin positiv und besser als in allen anderen Bundesländern. Zum Stichtag 30. Juni lag die Arbeitslosenquote bei 3,9 Prozent. „Diesen Wert erreichten wir zuletzt im Jahr 2001“, so Kern.

