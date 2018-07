AGEtech Lienz eröffnete den neuen Standort in der Schillerstraße in Lienz. Gefeiert wurde drei Tage lang mit Freunden, Ehrengästen und Geschäftsnachbarn. Die Firma musste wegen Platzmangels übersiedeln.

Vizebürgermeister Steiner, Firmeninhaber Steiner und Wirtschaftskammerobmann Aichner © (c) Brunner Images - Philipp Brunner

Mit einer dreitägigen Wiedereröffnungsfeier nahm die Firma AGEtech Lienz am neuen Standort in der Schillerstraße den Betrieb auf. Die Einweihung von Geschäft, Lager und Büro übernahm Pfarrer Jean Paul Ouédraogo. Firmenchef Bertram Steiner begrüßte Geschäftsnachbarn, Freunde und Ehrengäste, unter anderen Wirtschaftskammerobmann Michael Aichner und Vizebürgermeister Kurt Steiner. Wegen Platzproblemen am ehemaligen Standort in der Beda-Weber-Gasse wurde ein neues Geschäftslokal gesucht und gefunden. Die Firma AGEtech beschäftigt derzeit 33 Mitarbeiter an den Standorten Lienz, Virgen und Heinfels.