Die Firma Villgrater Natur aus Innervillgraten ist federführend in der Verarbeitung von Schafwolle und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Nun wurde Zweigstelle in Lienz feierlich eröffnet.

Rebecca und Josef Schett feierten Geschäftseröffnung in der Rosengasse in Lienz © (c) Brunner Images | Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)

Über die Grenzen Osttirols bereits bekannt sind die Schafwollprodukte der Firma Villgrater Natur in Innervillgraten. Vergangenen Samstag, 30. Juni, eröffnete in der Lienzer Rosengasse der "Concept Store" mit verschiedenen Schafwollprodukten. Für die Zweigstelle verantwortlich zeigt sich Rebecca Schett, die Tochter des Firmeninhabers Josef Schett. Der ehemalige Landtagsabgeordnete freute sich bei der Eröffnung über viel Zuspruch. Als Ehrengäste begrüßen durfte die Familie Schett unter anderenLandesrätin Gabriele Fischer, Johannes Schwarzer im Namen der Stadt-Lienz, als Obmann "Obere Altstadt" und als Geschäftsnachbar, den Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Reinhard Lobenwein und Obmann des Wirtschaftsbundes Innervillgraten Christoph Schett.

Eingeweiht wurden die Räumlichkeiten von Kaplan Albrecht Tagger. Es werden zwei Mitarbeiter am Standort Lienz beschäftigt sein.