Die Sieger im zweiten Lehrjahr: Von links Simon Mühlehner (Oberösterreich), Wolfgang Ramminger (Steiermark) und Mathias Gantschnig (Osttirol) © KK/Landesinnung Tirol

Am 23. Juni fand in der Kufstein Arena der Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler statt, bei dem insgesamt 42 Lehrling aus ganz Österreich gegeneinander antraten. Am Ende konnte sich die Steiermark in vier von fünf Bewerben und der Teamwertung durchsetzen.