Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hoffnung für Verbindung Lienz-Innsbruck ohne Umstieg in Franzensfeste lebt © KASUPOVIC

Am Anfang gab sich Markus Sint (Liste Fritz) am Donnerstagabend im Landtag noch milde. Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) habe das Problem des abbestellten Direktzuges von Lienz nach Innsbruck ja von ihrem Vorgänger Toni Steixner (ÖVP) geerbt: „Aber in den letzten fünf Jahren ist ihr halt auch nix dazu eingefallen, wie man das wieder reparieren könnte.“