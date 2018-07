Facebook

Symbolbild © APA/PHILOMENA WOLFLINGSEDER

Weiterhin bestimmt auch am Sonntag schwacher Hochdruckeinfluss unser Wetter. Deshalb darf man sich zumeist auch über viel Sonnenschein freuen und selbst am Nachmittag bilden sich kaum größere Quellwolken aus. In der Früh könnte es jedoch vom Osten her auch ein paar hochnebelartige Wolken geben.