Symbolbild © Jürgen Fuchs

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt am Samstag zunehmend das Wetter auch bei uns in Osttirol. Ein paar Wolkenfelder mischen zwar auch weiterhin mit, die Sonne setzt sich jedoch tagsüber zumeist auch wieder länger durch und sie treibt die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Thal auf Werte um 27 Grad.