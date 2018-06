Facebook

Autogramm-Karten von Mesotitsch waren bei den Kindern begehrt © Michael Egger

Leichter Regen tut der Österreichischen Biathlon-Nationalmannschaft nichts. Das haben die Sportler gestern beim Training in Obertilliach bewiesen. Bei einer lockeren Einheit übten sie am Schießstand – zwischendurch gab es Laufeinheiten durch das Stadion. Die Österreicher trainierten zwar schon oft in Obertilliach – etwas war heuer aber anders. Erstmals kamen die Stars – unter anderem Dominik Landertinger und Daniel Mesotitsch – mit ihrem neuen Chef-Trainer Ricco Groß. Der Deutsche war am Tag nach der schwarz-rot-goldenen Fußball-Blamage voll auf das Training fokussiert.

