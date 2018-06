Arbeiten laufen. Durchfahrten in der Früh, zu Mittag und am Abend für eine halbe Stunde möglich.

Derzeit wird das Gestein abgeräumt © KK/Gemeinde St. Veit

Im Bereich der Mellitzbachgalerie auf der Gemeindestraße Mellitz-Moos in St. Veit in Defereggen werden zurzeit Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Aufgrund von Fels- und Steinabbrüchen in den vergangenen Tagen muss loses Gestein abgeräumt werden. Diese Arbeiten werden momentan von der Wildbach- und Lawinenverbauung durchgeführt. Ebenso werden parallel dazu von einer Spezialfirma Bohrungen mit Hangsicherungen durchgeführt. "Unter extremen Bedingungen arbeitet auch ein Schreitbagger der Firma Gasser um die Steinschlagsituation zu entschärfen", berichtet Bürgermeister Vitus Monitzer.