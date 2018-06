ServusTV ging mit dem Vize-Bürgermeister fischen

Facebook

Paul Jungmann und Anton Calovi beim Fischen in der Drau. Das Team von ServusTV hat die beiden begleitet © ServusTV/Daniel Götzhaber

Sie entspringt im benachbarten Südtirol und mündet in Kroatien in die Donau: Die Drau ist damit einer der wichtigsten Flüsse Österreichs. Der Salzburger Fernsehsender ServusTV dreht derzeit eine „Heimatleuchten“-Folge über die Drau. „Wir folgen dem Fluss-Lauf bis zur slowenischen Grenze quer durchs Land und treffen Menschen, die uns mit ihrer Verbundenheit zum Fluss, ihrer Lebensfreude, ihrem Tun und mit ihren Geschichten begeistern, überraschen und beeindrucken“, heißt es vonseiten des Senders. Das Filmteam war in dieser Woche auch in Osttirol und hat sich in Sillian mit Anton Calovi getroffen. Der Vize-Bürgermeister und pensionierte Lehrer ist auch leidenschaftlicher Fliegenfischer.