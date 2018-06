In Lienz gibt es seit heuer einen Segway-Verleih. Die Stadtgemeinde hat die Geräte schon seit Jahren im Einsatz – nun bieten Kärntner Unternehmer geführte Touren in Osttirol an.

Marco Koller (links) und Ulli Eder (rechts) gaben Bürgermeisterin Elisabeth Blanik eine Einschulung. Den Parcours meisterte sie bravourös © Michael Egger

Sie gehören zu Lienz wie die Palmen: Die Parkwächter mit ihren „Segways“. Die Gefährte hat die Stadtgemeinde schon seit mehr als zehn Jahren im Einsatz. Mithilfe des Gleichgewichts kann man die elektrischen Fortbewegungsmittel steuern. Doch längst haben auch Urlaubsdestinationen die Segways für sich entdeckt. „In jeder größeren Stadt gibt es sie“, sagt Ulli Eder aus Rangersdorf. Die Yogalehrerin hat gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Marco Koller, er ist Fitnesscoach und stammt aus dem Gailtal, nun ein kleines Unternehmen in Lienz aufgebaut. Gemeinsam bieten die beiden geführte Touren an. In der Regel sollten die Touren in der Pfister starten.

