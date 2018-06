Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fotograf gab sich als Mitglied der Bergrettung aus und flog auf © APA/Gindl

Es ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten, was sich ein österreichischer Fotograf kürzlich in Osttirol erlaubt hat. Die Einsatzkräfte waren für eine Suchaktion wegen Verdachtes auf einen Suizid alarmiert worden. In der Einsatzzentrale traf auch der besagte Fotograf ein. Und dort tischte er, wohl um an spektakuläre Bilder zu kommen, den Rettern ein Märchen auf.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.