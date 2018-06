Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

E-Carsharing mit „Flugs“ steigert die E-Mobilität im Bezirk © Kleine Zeitung

Österreich ist bei E-Mobilität in der EU Vorreiter. Es liegt bei E-Fahrzeugzulassungen mit 1,7 Prozent an zweiter Stelle. Ein Vorreiter in Österreich ist der Bezirk Lienz. Er liegt mit 3,9 Prozent an 4. Stelle im Vergleich der österreichischen Regionen. Nur in den Bezirken Rohrbach, Wien Innere Stadt und Waidhofen sind die Zulassungszahlen im Zeitraum Jänner bis Mai 2018 höher.