Red Bull Salzburg gastiert in Matrei © GEPA

Während in Russland die besten Fußballer der Welt um die begehrteste Trophäe der Welt kämpfen, bereiten sich Österreichs Klubs schon auf die künftige Saison vor. In einem Testspiel stellt sich der FC Red Bull Salzburg am Mittwoch um 18.30 Uhr im Tauernstadion der russischen Mannschaft FK UFA. Im Rahmen dieses Spiels wird die Meistermannschaft der Union Matrei mit den erfolgreichen Trainern durch Bürgermeister Andreas Köll geehrt.