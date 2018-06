Maßnahmenkatalog wurde vorgestellt. Bürger können ihre Ideen noch elektronisch einbringen. 30 Projekte will die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren umsetzen.

Recht gut besucht war die Gemeindeversammlung in Virgen © KK/Gemeinde Virgen

Eine öffentliche Gemeindeversammlung pro Jahr ist laut Tiroler Gemeindeordnung Pflicht. Und dennoch gab es in manchen Osttiroler Gemeinden schon länger keine solche Versammlung mehr. In Virgen lud die Gemeindeführung die Bürger am Freitag zur Gemeindeversammlung – das Interesse war verhältnismäßig groß. Der Grund: Der Entwurf eines Maßnahmenkatalogs für die nächsten zehn Jahre wurde präsentiert. „Berg, Körper, Geist“ ist der Titel des Papieres.

