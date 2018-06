Facebook

Symbolbild: Blick auf das Pustertal © Michael Egger

Ein Hochdruckgebiet bemüht sich am Dienstag etwas mehr um unser Wetter und deshalb scheint die Sonne auch öfter sowie länger vom Himmel. Am Vormittag ist es zum Teil sogar völlig wolkenlos. Nennenswerte Wolkenfelder oder auch Quellwolken mischen erst wieder am Nachmittag mit. Gerade bei Sonnenschein und in den windgeschützten Lagen sind die Temperaturen sehr warm.