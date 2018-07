Das Drachenbootrennen lockt Zuseher auf den Staller Sattel, das Iseltaler Bezirksmusikfest hat Matrei fest im Griff, Kinder genießen den Familiensonntag auf Schloss Bruck und in Tristach wird Boccia gespielt.

Drachenboot-Rennen © KK/Veranstalter

1.) Drachenboot-Rennen am Obersee

Heute, Freitag, 6. Juli ist "Trainingstag" am Obersee.

Mehrere Teams trainieren jeweils ca. eine Stunde im Wasser (um 16, 17 und 18 Uhr). Ab 18 Uhr "Welcome Party" mit Live-Musik beim Zollwirt am Parkplatz.

Am Samstag, 7. Juli findet das weltweit höchste Drachenboot-Rennen am Obersee statt. Beginn ist um 9.00 Uhr am Staller Sattel;

Vormittags sind die Vorläufe, am Nachmittag die Finalläufe und, wenn es Zeit und Wetter erlauben, gibt es auch ein 1000 m Verfolgungsrennen.

Jedes Team hat drei Läufe zu bestreiten (zwei Vorläufe auf Zeit und dann den Finallauf)

Ab 18.00 Uhr findet "im Tal" beim Zollwirt / Parkplatz die Siegerparty statt. Siegerehrung ca. 20 Uhr.

Drachenbootrennen am Obersee Foto © KK/Veranstalter

2.) Iseltaler Bezirksmusikfest in Matrei

Zu Beginn wird am Samstag, 7. Juli um 19 Uhr ein Festgottesdienst am Kirchplatz in Matrei mit Messgestaltung im Gesamtspiel der Iseltaler Musikkapellen, Ansprachen und Ehrungen veranstaltet und die Polka "Musikfest im Iseltal" von Hansl Klaunzer präsentiert.

Ab 22 Uhr gibt es Tanz und Stimmung im Tauerncenter mit "Oberkrainer Power", um 23 Uhr wird die Marschwertung bekanntgegeben und die Gastgeschenke an die Musikkapellen überreicht.

Am Sonntag, 8. Juli um 10 Uhr wird "10 Jahre Jugendblasorchester Matrei" mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Alban Matrei gefeiert.

Um 11.30 Uhr gibt es ein Jubiläumskonzert des Jugendblasorchesters im Festgelände Schulhof, ab 13 Uhr Tanz mit der Jungen Pongauer Tanzlmusi.

Musikkapelle Matrei Foto © KK/MK Matrei

3.) Familiensonntag: "Von Rittern und Prinzessinnen"

Wo man sonst bedächtig große Kunst betrachtet und still staunend Design und Handwerk entdeckt, geht es heute so richtig rund:

Hast du gewusst, dass die Ritter gar keine Pommes gegessen haben? Weißt du, was sich alles hinter den dicken, steinigen Mauern von Schloss Bruck verbirgt...? Komm mit auf Entdeckungsreise in das Mittelalter, erforsche die Burganlage, lerne die Bewohner der alten Gemäuer kennen und erfahre viele spannende Geschichten!

Für Kinder ab sechs Jahren.

Dauer: ca. 1 1/2 Stunden

Anmeldung erbeten: 04852/625 80-83 oder

Mail: ausstellungsleitung@stadt-lienz.at

8. Juni, Schloss Bruck Lienz, 14 Uhr.

Familiensonntag auf Schloss Bruck Foto © KK/Veranstalter

4.) Back-to-Boccia

Bereits zum siebten Mal erwartet Groß wie Klein, Alt wie Jung Bocciasport vom Feinsten am Sportplatz Tristach.

Das Turnier wird im Gruppenmodus mit anschließender KO-Runde bestritten.

Nenngeld: € 15,-- pro Team (bestehend aus zwei Spielern)

Anmeldung: www.sv-tristach.at/bach-to-boccia

Während des Turniers steht eine Station des ASVÖ Tirol mit sogenannten Loopybällen zur Verfügung.

Außerdem werden eine Tombola mit Preisen und eine Fotobox geboten.

Für das leibliche Wohl sorgen die Grillchefs rund um Grillmeister "Lubl" mit Streetfoodspezialist Dominik. Heuer wird auch ein saftiger Pulled Pork Burger angeboten.

7. Juni, Lois Walder-Stadion Tristach, 11 Uhr.

Boccia-Turnier Foto © KK/Tobias Tschurtschenthaler