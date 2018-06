Die märchenhaften Bilder in der Kunstwerkstatt verzaubern. Hildegard Pranter stellt dort derzeit ihre farbenfrohen Werke aus. Am vergangenen Wochenende war die Vernissage.

Rudolf Ingruber, Leiter der Kunstwerkstatt, und Künstlerin Hildegard Pranter © Natascha Brunner

Es war eine Vernissage mit zauberhaften Einblicken. Künstlerin Hildegard Pranter aus Nußdorf eröffnete ihre Ausstellung in der Kunstwerkstatt in Lienz unter der Leitung von Rudolf Ingruber. Die Künstler Lois Salcher und Peter Niedertscheider sowie Marco Linder, Regionalleiter der Lebenshilfe Osttirol, tauchten in die farbenfrohe Bilderwelt ein. Die Ausstellung ist bis 30. August zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr, Donnerstagabend von 18 bis 20 Uhr.