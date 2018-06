Facebook

Diana Theurl, Kilian Kahn, Michelle Koini, Aaron Winkler, Edith Koller © KK/PRIVAT

Wenn sie in die Tasten hauen, machen sie keine Fehler: Caroline Mair, Kilian Kahn, Martino Le, Diana Theurl, Michelle Koini und Aaron Winkler verhalfen mit ihren Fertigkeiten im Tastaturschreiben der Handelsakademie und Handelsschule in Lienz zum Bundessieg im Tastaturschreiben. Und das zum neunten Mal in Folge. Ausgeschrieben wird der Bewerb vom Österreichischen Stenographenverband. Die Aufgabenstellung war, eine Zehn-Minuten-Abschrift zu erstellen. Bewertet wurden die geschriebene Textmenge und Fehlerfreiheit. Insgesamt haben 42 Schüler an der über das Internet ausgetragenen Schulmeisterschaft teilgenommen. „Die Erfolge führe ich auf das konsequente Üben und auf den Einsatz spezieller Software zurück“, sagt Professorin Edith Koller.