Rockoverlienz verspricht stundenlangen Rockgenuss mit fulminantem Finale, Fußball nicht im Fernsehen, sondern live gibt es im Tauernstadion Matrei und die Jugend-Rockmesse in Abfaltersbach geht in die achte Runde.

AC/DC Revivalband bei Rockoverlienz © KK/Veranstalter

1.) Rockoverlienz

Neben zwei heimischen Bands rocken Hannah und die AC/DC Revivalband.

Werner Lobenwein und der Verein "Zeltn’otreiba" lassen nichts anbrennen und präsentieren stundenlangen Rockgenuss mit einem fulminanten Finale.

In den Abend startet Rockoverlienz mit Akustikrock der Osttiroler Formation "Soi Zwoa und die Oan Zwoa", einer Vierergruppe bestehend aus Florin Neumair (Drums), Mike Mariacher (Bass, Gesang), Andreas Musshauser (Gesang, Gitarre) und Martin Fasching (Gesang, Gitarre).

"Alles mit Stil" tritt zu einem Heimspiel an und wird die Fans mit der bandtypischen Mischung aus Rap and Rock auf Touren bringen. Der erste Gaststar auf der Bühne unter der Linde ist die Alpenrockerin "Hannah".

Im großen Finale des Abends heißt es dann: "Let there be Rock"! Die AC/DC Revivalband wird die größten Hits einer der größten Rockbands aller Zeiten performen.

Kartenvorverkauf: Dolomitenbank

Freitag, 6. Juli, Oberlienz, 19 Uhr.

Band "Alles mit Stil" Foto © KK/Privat

2.) Testspiel: Red Bull Salzburg vs. FK UFA

Während in Russland die besten Fußballer der Welt um die begehrteste Trophäe der Welt kämpfen, bereiten sich Österreichs Klubs schon auf die künftige Saison vor.

Der erste internationale Gegner des österreichischen Fußballmeisters RB Salzburg in der Saison 2018/19 ist die russische Mannschaft FK UFA. Trainer Marco Rose ist mit seinem Team im Matreier Tauernstadion zu Gast und wird in diesem Testspiel auch die Neuverpflichtungen für die kommende Saison zum Einsatz bringen.

Im Rahmen dieses Spiels wird die Meistermannschaft der Union Matrei mit den erfolgreichen Trainern durch Bürgermeister Andreas Köll geehrt.

Vorverkaufskarten sind in allen Filialen der Dolomitenbank erhältlich. Für Besucher mit Vorverkaufskarten gibt es einen eigenen Zugang zum Stadion.

Einlass ab 17:15 Uhr.

4. Juni, Matreier Tauernstadion, 18.30 Uhr.

Red Bull Salzburg gastiert in Matrei © © GEPA

3.) Jugend-Rockmesse

"Wos mocht mi stork" ist das Thema der Rockmesse 2018, die heuer bereits zum achten Mal stattfindet.

Die Organisatoren haben für die heurige Messe einen besonderen Wunsch: "Dass heuer Jugendliche aus allen Teilen Osttirols zur Rockmesse kommen." Weil im Dekanatsjugendteam auch immer wieder neue Jugendliche aufgenommen werden, ist die Zukunft der Veranstaltung gesichert.

Gemeinsam wird gebetet, gerockt und gefeiert. Die Messe zelebriert der Dekanatsjugendseelsorger Anno Schulte-Herbrüggen, die musikalische Umrahmung übernimmt die junge Iseltaler Band "The Leeks".

Anschließend an die Messe wird beim Jugendfest weitergefeiert. Die Osttiroler Band "Broseidon" wird die Stimmung zum Kochen bringen.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Gemeindezentrum Abfaltersbach statt.

7. Juli, Pavillon Abfaltersbach, 20 Uhr.



Jugend-Rockmesse Foto © KK