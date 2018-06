Theater für Jedermann: Der mobile Theaterwagen des Ensembles Porcia machte für einen humorvollen Auftritt Halt in Lienz. Zu sehen war die Komödie "Diener zweier Herren".

Christopher Ammann, Bergmann, Sonja Kreibich, Michael Köhler, Walter Ludwig, Hofer, Katharina Solzbacher und Markus Achatz © Natascha Brunner

Lustige Kostüme, Frisuren und Sprüche erwarteten die Besucher beim Theaterabend des Ensembles Porcia unter Intendantin Angelica Ladurner. Mit ihrem mobilen Theaterwagen touren die Profischauspieler durchs Land und zeigen, dass auch auf kleinstem Raum großes Theater gezeigt werden kann. So kommt Kultur unter die Leute, und zwar bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel. Bereits zum zweiten Mal legte der Theaterwagen auch in Lienz einen Stop ein. Die Schauspieler stellten sich mit der Komödie „Diener zweier Herren“ des Italieners Carlo Goldoni auf die mobile Bühne. In der spritzigen Freiluftaufführung geht es um zwei Liebespaare, die das Schicksal auseinandergerissen hat, und die sich wieder finden müssen.