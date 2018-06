Facebook

Markus Sint und Andrea Haselwanter-Schneider wollen Druck machen © KK/Andreas Friedle

In der vergangenen Woche wurde klar: Die zwei Sozialökonomischen Betriebe in Osttirol müssen nicht zusperren. Der Wermutstropfen: Etwa 20 Arbeitsplätze gehen in Osttirol wegen der geplanten Einsparungen dennoch verloren. Die Liste Fritz hat nun einen Dringlichkeitsantrag vorgestellt, der bei der Landtagssitzung am kommenden Mittwoch zur Abstimmung kommt. Konkret strebt die Liste Fritz eine „Zwischenfinanzierung durch das Land Tirol für das Jahr 2019“ an. Die vom AMS gekürzten Mittel sollen als Übergangslösung vom Land kommen.