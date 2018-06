Fünf Jahre gibt es nun die „neue“ Stadtbücherei am Egger-Lienz-Platz nun. Eine Konstante über die Jahre war die Zusammenarbeit mit der Naturkundliche Arbeitsgemeinschaft Osttirol.

Gattol, Kofler, Ladstädter, Moritz und Stöhr feierten das Jubiläum in der Bücherei – gefeiert wurde auch ein Geburtstag © Egger

Die Stadtbücherei Lienz wurde in den vergangenen fünf Jahren zum Zentrum für Leseratten aus ganz Osttirol. So lange gibt es die neue Bücherei nun. Silvia Kofler leitet die Stadtbücherei – und sie ist stolz, dass sie mittlerweile über 4600 registrierte Leser zählt. Etwa die Hälfte dieser Leser sind allerdings nicht aktiv. Das Jubiläum gefeiert hat die Bücherei gemeinsam mit der Naturkundliche Arbeitsgemeinschaft Osttirol (NAGO). „Literatur, in der die Natur beschrieben wird, boomt“, sagt Ernst Gattol, Obmann des Bücherei-Trägervereins. Schon seit 2013 arbeitete man mit der Arbeitsgruppe zusammen. Seither wurden zahlreiche Vorträge abgehalten, zu denen zwischen 20 und 30 Personen kommen.