Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Blick vom Sillianer Sattel auf die Sillianer Hütte. Mithilfe einer Seilbahn werden die Lasten auf die Höhe transportiert © EGGER

Selten haben Arbeiter auf dem Bau so eine herrliche Aussicht wie im heurigen Sommer auf der Sillianer Hütte. Der Alpenverein baut die Schutzhütte am Karnischen Kamm im großen Stil um – die Arbeiten sind bereits angelaufen. Und das hat man mittlerweile auch im Tal mitbekommen. Mithilfe eines Hubschraubers wurden im Gelände Liftstützen angebracht. Die Lasten, die für den Bau benötigt werden, können dann mithilfe einer Seilbahn vom Sillianer Sattel auf 2122 Höhenmeter zur Baustelle auf 2447 Höhenmeter transportiert werden. Die Seilbahn wird von einem Matreier Unternehmen aufgestellt und soll voraussichtlich in der kommenden Woche in Betrieb gehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.