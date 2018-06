Facebook

„Schmerz vergeht, Stolz bleibt“: Das war das Motto von Benjamin Karl bei dem kräftezehrenden Bewerb © KK/DAVID ROBINSON

Wie verbringt eigentlich ein Profi-Snowboarder den Sommer? Indem er sich fit hält. So hat der Wahl-Osttiroler Benny Karl beim „Almauftrieb“ im Zillertal teilgenommen.

Die Veranstaltung von Karl-Sponsor Red Bull wurde in dieser Form zum ersten Mal ausgetragen. Die 300 Teilnehmer mussten sechs Kilometer und 600 Höhenmeter, gespickt mit kräfteraubenden Herausforderungen zurückzulegen. „Das Milchkandltragen war richtig zach, da war ich am Limit“, so Karl. Aber auch schwere Holzscheite mussten die Sportler sprintend von A nach B bringen. Schlussendlich landete der Wintersportler auf dem 13. Platz. Er war allerdings nicht der einzige Osttiroler, der in Mayrhofen sein Glück versucht hat. Zwölf Männer und Frauen aus dem Bezirk Lienz haben laut dem Veranstalter teilgenommen. Vertreten waren Sportler aus Lienz, Dölsach, Nußdorf-Debant, Matrei und St. Johann.

Schnellster Osttiroler war Stephan Mattersberger aus Matrei. Er holte den neunten Platz und war etwa eineinhalb Minuten schneller als Benjamin Karl.