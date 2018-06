Facebook

Ohne Wissen der Stadt Lienz wurde für das Laufhaus in Oberdrauburg der Name „Lienz“ verwendet. Stadt und Bürger sind empört © Egger

Kurios: Seit Kurzem prangt an dem Maxim-Gebäude in Oberdrauburg ein großes Schild mit der Aufschrift „Laufhaus-Lienz“ sowie www.laufhaus-lienz.at. Nicht verwunderlich, dass dies nun Empörung in Lienz hervorruft.

„Haben wir das nötig, uns so in den Schmutz ziehen zu lassen?“, wandte sich eine verärgerte Leserin an die Kleine Zeitung. Auch der Stadtgemeinde ist seit wenigen Tagen bekannt, dass man in der Kärntner Gemeinde mit dem „Laufhaus Lienz“ wirbt. „Das ist eine Frechheit“, sagt die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Die Stadt wurde, so Blanik, über die Nutzung des Namens „Lienz“ nicht informiert und auch nicht gefragt. Am Dienstag wurde dieses pikante Thema daher im Stadtrat behandelt. Jetzt wird ein Rechtsanwalt mit der Prüfung des Sachverhaltes beauftragt. „Wir werden alle Mittel und Wege versuchen, dies zu unterbinden“, sagt Blanik. Unbeeindruckt zeigt sich hingegen Maxim-Geschäftsführerin Silvia Handl. Mit dem Zusatz „Lienz“ könnte man das Laufhaus besser vermarkten, sagt sie und ist sich sicher: „Lienz ist kein geschützter Name“.

