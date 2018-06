Facebook

Diese Wurzeln mit rostigen Nägeln sind eine Gefahr für Sportler. Grundbesitzer nehmen Verletzungen in Kauf © KK/Privat

In der Mountainbike-Szene im Oberland gibt es derzeit nur ein Thema: Auf der Strecke von Arnbach in Sillian in Richtung Helm liegen Fallen. Konkret handelt es sich um Baumwurzeln, die mit rostigen Nägeln versehen sind. Ein Mountainbiker, der in die Falle gefahren ist, hat via Facebook auf das Erlebte aufmerksam gemacht. Die Warnung wurde im Internet-Netzwerk weit über hundert Mal geteilt.

