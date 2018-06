Facebook

Am 30. September sperrt das Asylheim in Prägraten zu © Brunner Philipp

Es ist ruhig geworden um das Thema Flüchtlinge in Osttirol. Aktuell gibt es im Bezirk Lienz acht Asylunterkünfte. Die Betreuung der Flüchtlinge hat Tiroler Soziale Dienste (TSD) inne – ein landeseigenes Unternehmen. Laut Georg Mackner von den TSD befinden sich derzeit 130 Asylsuchende in Osttirol.

Vier Unterkünfte sollen nun geschlossen werden. Der Termin für die Schließungen der Unterkünfte in den Gemeinden Nikolsdorf, Matrei und Leisach ist der 31. August 2018. Am 30. September wird auch das Asylheim in Prägraten zusperren. „Die Schließungen sind notwendig, weil es aktuell zu weniger Übernahmen aus den Bundesersteaufnahmezentren kommt“, erklärt Mackner diesen Schritt. Man sei aber bemüht, die noch in den Unterkünften wohnenden Asylbewerber in anderen Gemeinschaftsunterkünften in Osttirol zu verlegen.

