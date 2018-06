Facebook

© KK/Facebook

In den vergangenen Wochen waren die Hotspots der Unwetter immer Kärnten und die Steiermark. Das könnte sich heute ändern. Der Dienst "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" hat am Vormittag eine Karte veröffentlicht, auf der Osttirol in der roten Zone liegt. Und das bedeutet: "Hohe Unwettergefahr". Zu rechnen ist mit kräftigen Gewittern und kräftigen Sturmböen. Geht es nach dem Wetterdienst, geht es zwischen 17 und 23 Uhr los.