Fahrverbot in der Lienzer Innenstadt: Gemeinderatsfraktion schickt schreiben an BH Lienz.

Dieser Platz soll zur Begegnungszone werden. Und es soll ein Fahrverbot kommen. Von diesem ausgenommen sind Anrainer. © Michael Egger

Dass die ÖVP alles andere als zufrieden mit der neuen Verkehrsregelung in der Lienzer Innenstadt hat sie schon in der Gemeinderatssitzung kundgetan. Der Gemeinderat segnete die Verordnung in der vergangenen Sitzung mit den Stimmen der SPÖ, der Grünen, der LSL und einer Stimme der FPÖ ab.