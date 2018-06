Facebook

Hermann Kuenz (ÖVP) © Eder

Es kommt nicht oft vor, dass sich Tirols Oppositionsparteien einig sind. Doch am Dienstag gaben SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und Neos dem Landesrechnungshof einen Prüfauftrag. Die Opposition ahnt, dass Förderungen aus dem Impulspaket unrechtmäßig an Hotel-Betreiber geflossen sind. „Ich sehe der Prüfung gelassen entgegen“, sagt nun Hermann Kuenz (ÖVP). Laut ihm haben zahlreiche Osttiroler Betriebe von den Subventionen profitiert. Gefördert wurden unter anderem Projekte in Matrei, Kals, Obertilliach und im Defereggental. „Das sind jene Betriebe, die heute in Osttirol die Leitbetriebe sind“, so Kuenz. Und er will verhindern, dass die Förderung von Hotel-Projekten künftig nicht mehr möglich ist. Kuenz gehört neben Franz Theurl, dem Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, zu den Befürwortern des Explorer Hotelprojekts in Lienz am Fuße des Hochsteins. Allerdings gibt es bei diesem Projekt noch keinen Förderantrag. Und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat nach dem Aufkeimen der Kritik ohnehin die Explorer-Förderung vorübergehend auf Eis gelegt.

