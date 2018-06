Viele Osttiroler Gruppen waren in Nordtirol erfolgreich.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gruppen aus Ainet © KK/Feuerwehr

Die Osttiroler Feuerwehrkameraden haben wieder einmal gezeigt, dass sie zu den besten in Tirol gehören. Beim Landesfeuerwehr Leistungsbewerb in Polling waren zahlreiche Gruppen aus Osttirol dabei.

So konnten unter anderem die Bewerbsgruppen St. Johann im Walde 2 (Silber mit Alterspunkten/ Allgemeine Klasse), Außervillgraten 1 (Silber ohne Alterspunkte / Leistungsklasse) sowie die Bewerbsgruppe Ainet die Olten (Doppelsieg in ihrer Klasse: Bronze und Silber mit Alterspunkte/Leistungsklasse) den Sieg in ihren Klassen erringen.

Die Gruppen Kals (Silber ohne Alterspunkte / Ausbildungsklasse), St. Johann i. Walde 2 (Bronze mit Alterspunkte / Allgemeine Klasse), Ainet die Jungen (Silber ohne Alterspunkte / Leistungsklasse) sowie die Gruppe Schlaiten 1 (Bronze mit Alterspunkte / Leistungsklasse, Silber mit Alterspunkte /Leistungsklasse) konnten jeweils den 2. Platz in ihren Gruppen erreichen. Auch die Gruppen Schlaiten 2 (Silber ohne Alterspunkte / Leistungsklasse) sowie die Gruppe Oberdrum 1 (Bronze mit Alterspunkte / Leistungsklasse) sicherten sich den ausgezeichneten 3. Endplatz. Die St. Johanner Foto © KK/Feuerwehr Die Villgratter Feuerwehrmänner Foto © KK/Feuerwehr