Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Webhofer will die ÖVP in Osttirol führen. Derzeit macht das Martin Mayerl © Michael Egger

Am Montagabend tagte der Bezirksparteivorstand der ÖVP. Am Nachmittag war schon klar: Es wird spannend. Bernhard Webhofer hat den Parteigranden im Vorfeld via Mail mitgeteilt, dass er Interesse habe, die Partei künftig zu leiten. „Ich möchte mich an dieser Stelle aktiv und engagiert einbringen“, so Webhofers Begründung. Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. In der Sitzung am Abend war die Personalfrage Thema – schließlich muss noch 2018 gewählt werden. Derzeit hat den Posten Martin Mayerl inne. Er hat das Ruder in der ÖVP 2013 übernommen, nachdem er in den Landtag eingezogen ist. Es ist durchgesickert, dass Mayerl eigentlich nicht aufhören möchte.

Er sagt: „Die Zeit für diese Entscheidung ist noch nicht reif.“ In der Sitzung am Montag gab es dann auch keine Entscheidung. In einer eigenen Sitzung, bei der sowohl Mayerl als auch Webhofer zu Wort kommen sollen, wird man versuchen, einen gemeinsamen Wahlvorschlag zu erarbeiten. Diesen Weg haben die Erfahrenen in der Partei, Hermann Kuenz und Andreas Köll – vorgeschlagen.

Einigt man sich dann nicht auf einen Kandidaten – und das ist durchaus möglich – kann es bei der Versammlung der Bezirksparteileitung zu einer Kampfabstimmung kommen. Das Duell Mayerl-Webhofer wäre deshalb spannend, weil beide aus dem bäuerlichen Lager kommen. Mayerls Vorteil ist der Bonus des Amtsinhabers. Webhofers Vorteil: Er gilt als Kandidat der Jungen. Bei der Nationalratswahl ist er für die JVP ins Rennen gegangen. Und in der ÖVP stehen seit Sebastian Kurz’ Machtübernahme die Zeichen auf Verjüngung. Entscheiden muss schließlich die Bezirksparteileitung: Dieser gehören neben der Chefs der Bünde auch alle Ortsparteiobleute an. Einen Termin für die Wahl gibt es noch nicht. Wahrscheinlich kommt man aber im Herbst zusammen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.