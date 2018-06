Facebook

Im Schnitt lief jedes Kind seit Herbst 80 Kilometer © Kasupovic

Diesen Tag wird Arete und Günther Schwaiger sowie ihre Kinder Ella und Tobias wohl nie vergessen. Am 23. September, dem Geburtstag von Günther Schwaiger, ist das neue Haus der jungen Familie in Rangersdorf abgebrannt. Ein Schock für die Familie.

Der gebürtigen Rangersdorferin Elisabeth Feichter von der Sportunion Lienz war sofort klar: Der vierköpfigen Familie muss geholfen werden. Darauf initiierte sie das Projekt „Kinder laufen für einen guten Zweck“. Im Rahmen des Turnunterrichtes liefen die Kinder der 2a, 2b, 3a, und 4b der Volksschule (VS) Lienz-Nord seit Herbst 2017 über 5.000 Kilometer. Jeder Kilometer wurde durch Sponsoren- und Spendengeldern mit einem Euro aufgewogen. Der HSV-Lienz spendete beispielsweise 1000 Euro, der Rotary Club 300 Euro. „Im Schnitt lief jedes Kind 80 Kilometer“, lobte Albert Male, Schulleiter der VS Lienz-Nord die Motivation der jungen Läufer.

Gemeinsam mit Sponsoren wurde bei der Abschlussveranstaltung am Sportplatz Gaimberg ein Scheck in Höhe von 5240 Euro an die junge Familie überreicht. „Ich bin überwältigt und kann einfach nur Danke sagen“, zeigte sich Günther Schwaiger sichtlich gerührt. Trotz des schrecklichen Ereignisses lies sich die Familie nicht unterkriegen: „Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und werden in zwei Wochen in das neue Haus einziehen“.

Schulleiter Albert Male (rechts) übergab Scheck an Familie Arete und Günther Schwaiger mit Kindern Tobias und Ella Foto © Kasupovic

