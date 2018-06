Facebook

Ingrid Felipe und Hermann Stotter betonten die Vorzüge des Weiterbildungsprogramms © Egger

Mittlerweile ist es fast zwei Jahre her, dass Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) mit Sandra Gutternig im Sommerregen durch das Kalser Dorfertal gewandert ist. Gutternig wurde damals als Marketing-Leiterin des Nationalparks der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie sollte sich als Brückenbauerin zwischen Nationalpark und Tourismsverband positionieren. Hat sich die Zusammenarbeit zwischen den zwei Einrichtungen seit damals verbessert? „Ja, seit die Sandra da ist, ist es besser geworden“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) am Rande der Kuratoriumssitzung, die am Montag über die Bühne ging.

Und bei dieser Sitzung wurde ein Projekt beschlossen, welches die Zusammenarbeit zwischen Verband und Park auf Dauer stärken soll. Hermann Stotter, Nationalparkdirektor, sprach von „Fortbildungsmaßnahmen für unser Personal und das des Tourismusverbandes“. Nachsatz: Die Maßnahmen seien „verpflichtend“.

Hintergrund des Vorhabens ist, dass sich speziell die Einheimischen stärker mit dem Nationalpark identifizieren. Wer besseres Wissen habe, könne dieses auch besser vermitteln. Gutternig erklärt: „Es handelt sich um ein zweijähriges Ausbildungsprogramm. Der Start erfolgt im Herbst 2018.“ Dann sollen die Inhalte des Programms vorgestellt werden. Unter anderem werden die Teilnehmer Nationalpark-Produzenten besuchen. Und die Teilnehmer sollen in diesem Rahmen tiefer in die Materie eintauchen, als es die Touristen tun.

Es ist eine Abwechslung zum Arbeitsalltag. Ich habe oft das Gefühl, dass nicht alle Osttiroler sehen, wie schön es hier ist. Ingrid Felipe, Landeshauptmann-Stellvertreterin (Grüne)

Absolvieren sollen das Programm alle Mitarbeiter, wie Stotter betont. In einer ersten Tranche, jene die direkt mit den Gästen zu tun haben. Dann müssen auch die Angestellten der Management–Ebene wie der Marketing- oder Vertriebsabteilung noch einmal für den Nationalpark „büffeln“.

Der Großteil des Programms behandelt regionale Schwerpunkte. Allerdings sollten auch wissenschaftliche Themenfelder durchgemacht werden. Und die Teilnehmer können auch selber mitreden, welche Inhalte auf den Lehrplan kommen. Felipe über das Programm: „Es geht ums Erleben. Ich glaube, es ist ein Dürfen und kein Müssen.“ Die Weiterbildung findet außerdem in der regulären Arbeitszeit statt.

Verstärkt mit dem Thema Nationalpark Hohe Tauern werden sich künftig auch die Schüler der Neuen Mittelschule St. Jakob auseinandersetzen. Die Schule und der Park haben sich auf einen Partnerschaftsvertrag geeinigt. Das heißt: Der Nationalpark wird fixer Bestandteil des Unterrichts. Neben Direktor Markus Tönig waren bei der Vertragsunterzeichnung auch die Bürgermeister des Defereggentales dabei.

Rückblick Analyse. Vor drei Jahren wurde erkannt, dass es im Nationalpark im touristischen Bereich Potenzial gibt.



Management. 2016 hat die Landesregierung Sandra Gutternig eingestellt.



Konzept. Mittlerweile gibt es eine engere Zusammenarbeit.

