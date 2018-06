Facebook

Vor etwas mehr als einem Monat stand das Kreuz in Flammen. Nun steht es wieder © Bilder: Brunner Images, KK/Privat

Bei dieser Tat schüttelte ganz Osttirol den Kopf: In den frühen Morgenstunden des 14. Mai zündete ein Osttiroler ein Wegkreuz am Radweg zwischen Draubrücke und den Hochhäusern in der Tristacher Straße an. Der Täter zündete das Kreuz mithilfe von Benzin an. Die Polizei konnte den einheimischen Täter damals rasch festnehmen.