Hoher Luftdruck und nördliche Winde zeichnen für unser Wetter verantwortlich. Die Sonne gibt eindeutig den Ton beim Wetter an. Man sieht höchstens ein paar harmlose Wolkenfelder am Himmel. Auch etwaige Quellwolken, welche am Nachmittag über den Bergen entstehen können, haben kaum mehr als dekorativen Charakter. Die Bereitschaft für Regenschauer und Gewitter ist minimal. Die Temperaturen steigen mit der kräftigen Junisonne deutlich an und erreichen bis zum Nachmittag in vielen Orten sommerliche Temperaturen. Die Bauern sollten diese überwiegend schönen und stabilen Bedingungen unbedingt für die Heumahd ausnutzen", empfiehlt der Wetterexperte Werner Troger. Besonders in den nördlichen Landesteilen weht mitunter noch ein lebhafter Nordwind (z. B. Tauerntal, Iseltal).