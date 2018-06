Facebook

Die Jungen nutzen das Angebot bereits fleißig. Jetzt will man die Werbetrommel für das Taxi rühren © VVT

Zugfahren war für Menschen, die Anras oder Assling leben, uninteressant – weil sie bis vor ein paar Monaten keinen Anschluss in ihre Dörfer hatten. Seit dem ersten Februar verkehrt auf der Pustertaler Höhenstraße aber ein sogenanntes Anrufsammeltaxi. Das Konzept ist in Osttirol eigentlich nicht mehr neu. Im Grunde hat der Verkehrsverbund Tirol das Modell des „Defmobils“ auf die Höhenstraße umgemünzt. Das neue Taxi hat eine fixe Route mit fixen Fahrzeiten. Es fährt allerdings nur dann, wenn sich Fahrgäste eine Stunde vorher telefonisch anmelden. Theoretisch fährt das Taxi von Montag bis Samstag sechs Mal am Tag vom Bahnhof Thal über die Höhenstraße zum Bahnhof Abfaltersbach. Auf der Strecke gibt es insgesamt 21 Sammelstellen. In die umgekehrte Richtung fährt es theoretisch sieben Mal. Warum nur theoretisch? Gibt es keinen Bedarf, steigt der Chauffeur nicht in den Allrad-Bus. 230 Fahrgäste nutzen das Modell mittlerweile, Tendenz steigend. „Die Schüler waren die ersten, die herausgefunden haben, dass sie mit dieser Einrichtung schneller zuhause sind“, sagt Josef Bürgler von der Firma Bundschuh Reisen.

