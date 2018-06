Am 22. und 23. Juni dreht sich am Lienzer Johannesplatz wieder alles rund um Rosen. Auch Roseneis gibt es.

Iris Rampitsch, Andreas Tschapeller, Josef Oberlojer, Elisabeth Mattersberger, Marie Therese Kreuzer, Claudia Ambrosch © Kasupovic

Wenn am Johannesplatz ein grüner Kunstrasen ausgerollt wird und der Duft von Tausenden Rosen über allem schwebt, dann kann das nur eines bedeuten: Es findet wieder die Verkaufsausstellung „Rosen in der Oberen Altstadt“ statt. „Bereits zum dritten Mal verwandeln heimische Gärtner und Floristen in Zusammenarbeit mit dem Verein Obere Altstadt und der Stadtgemeinde den Johannesplatz in ein blühendes Paradies“, sagte Iris Rampitsch vom Stadtmarketing Lienz bei der Pressekonferenz im Parkhotel Tristacher See.

