Der Männergesangsverein Matrei feierte sein 70-Jahr-Jubiläum. Am Samstag luden die Sänger zu ihrem Jubiläumskonzert, am Sonntag stand das Kranzlsingen mit befreundeten Chören am Programm.

MGV Matrei feierte 70. Geburtstag © (c) Brunner Images - Philipp Brunner

"Unglaublich, so viele Besucher hätten wir uns nie erwartet“, staunte Obmann Martin Rainer. 500 Zuhörer feierten mit dem Männergesangsverein (MGV) Matrei am Samstag das 70-Jahr-Jubiläum. Gründungsmitglied Josef Trager erzählte mit seinen 93 Jahren Anekdoten aus der Anfangszeit des Männerchors. Neben dem MGV Matrei mit Chorleiter Christof Karré – er leitet den MGV seit 20 Jahren – gestalteten die Vollblutmusiker vom Quartett Handmade aus dem Pinzgau und Sopranistin Anita Rosati das Konzert. Sie wurde von Musikprofessor Peter Forcher (Klarinette) und Richard Engeler (Klavier) begleitet. Die gebürtige Osttirolerin bekommt ab Herbst ein Engagement an der Wiener Volksoper. Das Grazer Ensemble Zündholz unter Peter Forcher sorgte ebenso für einen kurzweiligen Abend. Es applaudierten Bürgermeister Andreas Köll , die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Inge Krismer, Bezirksobfrau des Tiroler Sängerbundes.

Am Sonntag zogen beim Kranzlsingen 230 befreundete Sänger durch den Ort. 1978 veranstaltete der MGV Matrei das allererste Kranzlsingen in Osttirol. Seitdem findet es alle zehn Jahre statt. „Es ist ein Kärntner Brauch, den wir als erste in Osttirol aufgegriffen haben“, schilderte Obmann Rainer.

Ein Geburtstagsständchen überbrachten: MGV Virgen, Frauenchor Matrei, Gemischter Chor Matrei, Kalsdorfer Stubenfliegen, Osttiroler Lehrerchor, Kammerchor vocalissimo Lienz, Liedertafel Mittersill, MGV Zwickenberg aus Oberdrauburg, MGV Außervillgraten, MGV Ehrenhausen aus der Südsteiermark sowie der Chor Osttirol aus Wien unter der Leitung Daniel Csefalvay, Die „Exil-Osttiroler“ gaben am Freitag ein Konzert in der St. Nikolauskirche. Matrei: Klangwolke über Matrei