Wanderin stürzte in der Venedigergruppe rund zehn Meter in die Tiefe. Sie musste vom Team des Notarzthubschraubers geborgen werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Venedigergruppe kam es zu einem Unfall (Symbolbild) © APA/Reiter

Am Samstag in den Morgenstunden überquerte im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol eine 64-jährige deutsche Wanderin in der Venedigergruppe ein Schneefeld. Sie rutschte dabei aus und schlitterte zehn Meter in die Tiefe. In der Folge prallte sie gegen größere Steine und zog sich eine offene Unterschenkelfraktur zu.