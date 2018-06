Die renovierte Barmer Hütte im Defereggental braucht frischen Schwung. Dafür sorgt Monika Schatzer mit ihrer ganzen Familie. Der fünfköpfige Familienclan startet am 23. Juni in den zweiten Hüttensommer.

Rebecca, Hanna und Emma, Monika Schatzer, Georg Krautgasser © KK/Christopher Demichiel

Ich bin ein richtiger Hüttenmensch. Das ist einfach meine Leidenschaft“, sagt Monika Schatzer. Die Südtirolerin ist heuer den zweiten Sommer Wirtin auf der Barmer Hütte im Defereggental und kocht dort traditionell südtirolerisch auf. Der Start als neue Pächterin war nicht einfach. „Die Hütte ist vorher schlecht gelaufen. Jetzt ist es eine lange Aufbauarbeit, damit wieder mehr Leute zu uns herauf kommen. Es ist eine schöne Hütte in einer wilden Gegend. Das ist der Reiz daran. Es wird schwierig werden, aber ich bin zuversichtlich“, so die ambitionierte Hüttenwirtin weiter.

Ihre langjährige Erfahrung und die vielen Kontakte, die sie geschlossen hat, kommen ihr zugute. Zehn Jahre hat sie auf der alten Bonnerhütte (Pfannhornhütte) in Toblach mitgearbeitet, „im Winter helfe ich dort weiterhin mit“. Auf der Barmer Hütte ist im Sommer ihre ganze Familie im Einsatz. Die Töchter Emma (15), Hanna (22) und Rebecca (25) sowie ihr Mann Georg Krautgasser schwingen den Kochlöffel, servieren und halten die Alpenvereinshütte der Sektion Barmen in Schuss. Ein Sommer ohne See. Bringt das die Töchter nicht zum Murren? „Ganz und gar nicht! Die sind auf Almhütten aufgewachsen. Mein Mann, ein selbstständiger Bildhauer, war früher Hirte auf der Putzalm“, entgegnet Schatzer. Vor zwei Jahren wurde die Barmer Hütte renoviert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Sommersaison startet am 23. Juni.