Rund 100 Kinder trainieren in der Tanzschule Viktor Kopeyko © KK/KOPEYKO

Ambitionierte Tänzer haben sich in der Glocknerstraße in Nußdorf-Debant in ein Gebäude, das vorher 18 Monate leerstand, eingemietet. Viktor Kopeyko übersiedelte mit seinem Tanzstudio dorthin. Den Standort in Lienz hat er aufgelassen. Die neuen Räume wurden mit Ballettboden und -Stangen, Spiegelwand und Garderoben tanztauglich ausgestattet.

Rund 100 Kinder ab vier Jahren, aber auch Erwachsene, werden von Chef Viktor Kopeyko und Vera Porchomenko unterrichtet. Das Team betreibt auch ein Tanzstudio in Villach. Teilweise trainieren die jungen Tänzer auch gemeinsam und pendeln zwischen Villach und Nußdorf-Debant hin und her, um sich auf diverse Tanzwettbewerbe vorzubereiten. Ob Österreichische Meisterschaften, Austrian Dance Cup oder European Championship: Für die 44 Osttiroler und Kärntner Wettbewerbstänzer regnete es heuer so einige Medaillen.

Ein Erfolg, der außerordentlichen Fleiß voraussetzt. „Vor den Bewerben wird auch an den Wochenenden trainiert. 30 zusätzliche Tanzstunden pro Gruppe sind da keine Seltenheit“, erzählt Organisatorin Beatrix Writze.