Im Camp in Winnebach trainieren Kinder aus Ost- und Südtirol gemeinsam. Mehrere Talente aus Osttiroler Klubs sind dabei © Egger

Am Fußballplatz in Winnebach ist derzeit viel los. Jeden Abend trainieren die Kinder des Dolomiten Fußballcamps. Unter ihnen sind auch einige Osttiroler – etwa aus der Debant oder Sillian. „Zusammenspielen geht viel einfacher“, ruft Dieter Schlindwein in das Feld. Er meint ein Talent, das gerade den Ball nach einem Solo verloren hat. Schlindwein ist unter Fußballern kein Unbekannter – 1988 holte er mit Frankfurt den DFB-Pokal. Er ist Teil des Trainerteams, das vier Wochen lang heimischen Kindern Fußballunterricht gibt. Mit dabei sind auch Vizeweltmeister Manfred Kaltz und Christian Sackewitz.

