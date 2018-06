Facebook

Kein Aus für „s‘Gwandtl“, aber Arbeitsplätze gehen durch AMS-Einsparungen verloren © KASUPOVIC

Reduzierung von Arbeitsplätzen, jedoch keine Schließung von sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten 2019 in Tirol“ Diese Meldung kam am Freitag vom Arbeitsmarktservice (AMS) Tirol. Gemeinsam mit dem Landesdirektorium, dem Land und betroffenen Trägervereinen sei ein Finanzplan erarbeitet worden. Dieser sieht vor, dass insbesondere durch Reduktion von Transitarbeitsplätzen die erforderliche Einsparung von 1,4 Millionen erreicht werden kann.

„Dadurch bleibt in Tirol und besonders auch in den Bezirken, wie etwa in Osttirol, die Struktur und das System der sozialökonomischen Betriebe erhalten“ ist AMS-Landesgeschäftsführer Anton Kern zufrieden mit den Ergebnissen der Verhandlungen. Auch im kommenden Jahr stünde damit ein notwendiges Mindestangebot für Personen mit Vermittlungseinschränkungen zur Verfügung.

Was bedeutet das für die Osttiroler Einrichtungen „s‘Gwandtl“ sowie „Schindel & Holz“? Die drohende Schließung von „s‘Gwandtl“ ist vorerst abgewendet. „Die Werkstatt ist aber nicht gerettet“, sagt Geschäftsführerin Rita Feldner. Fällt die Werkstätte, bedeutet das einen Verlust von vier Transit- und zwei fixen Arbeitsplätzen sowie von zwei Lehrstellen. „Zwei Transitarbeitsplätze beim Naturladen sind sowieso weg“. Die Altkleidersammlung und der Second-Hand-Shop laufen weiter.

Auch Schindel & Holz muss Abstriche hinnehmen. „Es werden zehn bis 13 Arbeitsplätze weniger werden, vorwiegend Transitarbeitsplätze“, teilt Rene Ladstätter, Geschäftsführer von Schindel und Holz, auf Anfrage der Kleinen Zeitung mit. Sicher weiterlaufen werde die Umweltwerkstatt. Da soll es Umstrukturierungen geben. Feldner und Ladstätter haben auch Strategien für die Zukunft ihrer Betriebe beim AMS-Tirol vorgelegt.

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik ist froh, dass „s‘Gwandtl“ bleibt. Trotzdem sprich sie wegen der Reduzierung von Arbeitsplätzen von einer traurigen Entwicklung. „Zielführend sind die aktuellen Maßnahmen arbeitspolitisch nicht“, stellt sie fest.

Die Unterschriftenaktion für den Erhalt von „s‘Gwandtl“ sowie „Schindel und Holz“ läuft weiter: www.sgwandtl.com.

