Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das ist der Hafnersee in Kärnten © KK/Keutschach

56 Schüler der dritten Klassen der Neuen Mittelschule Matrei in Osttirol sollten heute, Freitag, mit sechs Lehrpersonen nach der Sportwoche am Hafnersee in Kärnten die Heimreise antreten. Allerdings ist gestern Abend bei der Mehrzahl der Teilnehmer Erbrechen in Verbindung mit Magenkrämpfen aufgetreten.