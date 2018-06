Facebook

René Ladstätter (Schindel und Holz) und Rita Feldner (s´Gwandtl). Ihre Betriebe bleiben erhalten © Mersiha Kasupovic

Die Lage war brisant in den vergangenen Wochen. Durch angekündigte Sparmaßnahmen im AMS stand "s'Gwandtl" in Lienz auf der Kippe. Diese Gefahr ist jetzt gebannt, wie Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS in einer Aussendung mitteilte.

In den letzten Wochen wurde von der Leitung des AMS gemeinsam mit dem Landesdirektorium in Austausch mit dem Land Tirol und den betroffenen Trägervereinen ein Finanzplan erarbeitet. Dieser sieht nun vor, dass insbesondere durch eine Reduktion von Transitarbeitsplätzen die erforderliche Einsparungssumme erreicht werden kann. Konkret bedeutet dies, dass es 2019 statt wie bisher 295 Transitarbeitsplätze um 42 weniger geben wird. Insgesamt stehen dann 6,1 Millionen Euro vom AMS Tirol für die Finanzierung des sogenannten "2. Arbeitsmarktes" 2019 zur Verfügung, das bedeutet eine Reduzierung von 1,4 Millionen Euro.

„Dadurch bleibt in Tirol und besonders auch in den Bezirken, wie etwa in Osttirol, die Struktur und das System der Sozialökonomischen Betriebe und der Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekte erhalten. Somit steht auch im kommenden Jahr ein notwendiges Mindestangebot für Personen mit Vermittlungseinschränkungen zur Verfügung,“ zeigt sich Kern zufrieden über die Ergebnisse der Verhandlungen. Und er betont: „Wir bedanken uns bei den betroffenen SÖBs und GBPs nicht nur für ihre hervorragende Arbeit in der Vergangenheit, sondern auch für die aktuell konstruktive Mitarbeit, für ihr großes Engagement in unsicheren Zeiten. Es war uns im AMS Tirol sehr wichtig, rechtzeitig die Weichen für eine abgesicherte Förderperiode zu stellen und schnell zu einem Ergebnis zu kommen.“

Erst Anfang der Woche wurde eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Wie viele Arbeitsplätze in Osttirol verloren gehen, geht aus der Aussendung nicht hervor. Mehr in Kürze.